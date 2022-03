Federer: "Ritorno a Wimbledon? Servirà ancora tempo"

LENZERHEIDE (SVIZZERA) - Vederlo in campo a Wimbledon è sempre meno possibile perchè Roger Federer non è ancora tornato a pieno regime dall'infortunio: "Sto bene, ma ho camminato con le stampelle per due mesi e ho dovuto ricominciare tutto da capo. Ma era la cosa giusta, il ginocchio non stava andando bene dopo Wimbledon". E' lo stesso ex numero uno del mondo, oggi a Lenzerheide per assistere al super-G femminile di Coppa del Mondo, a dare un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il terzo intervento al ginocchio destro della scorsa estate parlando all'emittente elvetica SRF. Lo svizzero ha fatto riferimento alla sua ultima apparizione in campo, contro Hurkacz: "Non potevo andare avanti così. Ora posso pensare al ritorno ma servirà del tempo". Federer non si sbilancia oltre, assicura che la risonanza magnetica è ok ma per rivederlo in azione se ne riparlerè a fine estate-inizio autunno e quindi con molta probabilità alla Rod Laver Cup o agli Us Open. Del resto anche il suo allenatore, Severin Luthi, aveva ammesso nei giorni scorsi il suo pessimismo sulla presenza di Federer Wimbledon: "Non dico che sia impossibile ma in questo momento non riesco a immaginarlo".