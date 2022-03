Ucraina, Djokovic scrive a Stakhovsky: "Pronto ad aiutarti"

Novak Djokovic ha promesso di offrire assistenza finanziaria all'ex giocatore ucraino Sergiy Stakhovsky, che si è unito alle truppe ucraine per combattere l'esercito russo. "Sto pensando a te...spero che tutto si calmi presto. Dimmi dove posso mandarti aiuto...aiuto finanziario o qualsiasi altro tipo di aiuto...", ha scritto Nole in una conversazione WhatsApp pubblicata dall'ucraino su Instagram. L'ex numero 31 del mondo si è ritirato all'età di 36 anni dopo gli ultimi Australian Open, prima di tornare a Kiev per arruolarsi. Diversi altri atleti ucraini hanno fatto lo stesso, come il due volte campione olimpico di boxe Vasiliy Lomachenko e l'ex campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk.