Ranking Atp: Berrettini torna sesto, Sinner di nuovo in top-10

TORINO - Matteo Berrettini torna al sesto posto scavalcando il russo Andrej Rublev, mentre Jannik Sinner sopravanza Hubert Hurkacz e torna in top-10. Sono queste le uniche due variazioni di rilievo nella classifica Atp dopo una settimana senza tornei per via della Coppa Davis. Il numero uno è ancora il russo Medvedev, al comando per la seconda settimana consecutiva dopo aver interrotto un dominio di 18 anni dei "Fab Four" in vetta - ovvero Djokovic, Federer, Nadal e Murray - e inoltre ha interrotto la striscia di 361 settimane consecutive in vetta per Djokovic, ora secondo. Chiude il podio Zverev.