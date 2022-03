Ranking Wta: Barty ancora leader, Giorgi perde una posizione

MILANO - Un solo scambio di poltrona nella top ten del ranking mondiale Wta. In testa c'è sempre Ashleigh Barty con 2.907 punti di vantaggio sulla ceca Barbora Krejcikova. Al terzo posto sul podio mondiale c'è la bielorussa Aryna Sabalenka, staccata di 220 punti dalla 26enne di Brno. Posizione invariata anche per la polacca Iga Swiatek, quarta davanti all'estone Anett Kontaveit, mentre in sesta posizione risale la greca Maria Sakkari. Settima la spagnola Badosa, ottava l'altra ceca Karolina Pliskova, stabile davanti alla seconda spagnola in top ten, Garbine Muguruza, nona, ed alla tunisina Ons Jabeur, decima.