Indian Wells, qualificazioni: eliminati Seppi, Fabbiano e Caruso

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Iniziate le qualificazioni al tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, tornato alla sua collocazione originaria in calendario dopo l'annullamento causa pandemia nel 2020 e lo slittamento ad ottobre per lo stesso motivo nel 2021. Giornata poco felice per i colori azzurri con 3 eliminati. Il kazako Mikhail Kukushkin (numero 154 del mondo) ha eliminato Andreas Seppi 6-2, 6-4 in un'ora e 36 minuti. L'australiano Thanasi Kokkinakis (numero 97 del mondo) ha battuto Thomas Fabbiano 6-3, 6-4 in 90 minuti. Mentre l'altro australiano, Aleksandar Vukic (numero 125 del mondo), ha sconfitto Salvatore Caruso con un doppio 6-2 dopo 73 minuti di partita. Nella notte in campo Marco Cecchinato contro l'Ucraino Illya Marchenko.