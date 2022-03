Indian Wells, qualificazioni: eliminato anche Cecchinato

INDIAN WELLS (USA) - 'Poker a perdere' per l'Italia a Indian Wells, con l'eliminazione di tutti e quattro gli azzurri in gara nelle qualificazioni del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale da 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Dopo Seppi, Caruso e Fabbiano, nella notte italiana è infatti uscito subito di scena anche Marco Cecchinato, numero 92 Atp e quinta testa di serie delle qualificazioni, eliminato in appena 59 minuti di partita (6-1, 6-2), dall'ucraino Ilya Marchenko, numero 214 del ranking. Nel tabellone principale l'Italia sarà dunque rappresentata solamente da Fognini, Musetti, Sinner, Sonego e Berrettini.