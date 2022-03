Masters 1000, Djokovic assente: "Sapevo di avere poche chance"

ROMA - Novak Djokovic salterà sia gli Indian Wells che il torneo di Miami, i primi due Masters 1000 di stagione. Il serbo sapeva di avere poche possibilità di partecipare per via della sua riluttanza a vaccinarsi contro il Covid-19. A rendere nota la notizia è stato lo stesso tennista con un messaggio sui suoi profili social: "Ero inserito automaticamente nell'entry list dei due tornei ma sapevo che avrei avuto poche possibilità di viaggiare negli Stati Uniti - ha scritto - Il CDC (Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie, ndr) ha confermato che le regole non cambieranno e dunque non potrò giocare. Buona fortuna a chi sarà in tabellone". Il CDC, infatti, stabilisce solo un numero limitato di eccezioni per l'ingresso negli Usa di cittadini stranieri non vaccinati che arrivino non con un visto per gli immigrati.