Ucraina, Medvedev: "Non giocare? Spero non accada"

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Il russo Daniil Medvedev, numero 1 del mondo, si prepara al primo Masters 1000 della stagione ad Indian Wells ma i pensieri sono sempre rivolti verso al conflitto tra Russia ed Ucraina. Dall'inizio della guerra anche lo sport russo ha subito delle forti restrizioni e Medvedev spera che anche il tennis non venga sanzionato: "È sempre dura parlare di questo argomento perché io voglio solo giocare a tennis e farlo in diversi Paesi. Voglio promuovere il mio sport e quello che faccio nel mio Paese ma ad oggi la situazione è questa - aggiunge - Alcuni hanno preso questa decisione, soprattutto gli sport di squadra. Il tennis è probabilmente lo sport pù individuale che abbiamo nel mondo. La possibilità che non mi venga concesso di giocare c'è sempre ma spero che non succeda".