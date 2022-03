Tsitsipas confessa: "Alle Finals ho pensato di mollare tutto"

INDIAN WELLS - Alla conferenza stampa pre-esordio agli Indian Wells , Stefanos Tsitsipas ha lasciato tutti di sorpresa con queste parole: "Ho pensato di mollare tutto". Il greco ha avuto forti problemi al gomito , che però ora ha superato come dimostra il suo ottimo inizio di 2022 . Ma l'autunno scorso, quando si è operato, lo scenario che ha raccontato ai giornalisti era molto diverso. "Ho passato un periodo molto difficile, molto stressante: giocare a tennis non mi divertiva più - ha detto il numero 5 Atp - Il dolore era così forte e intenso che non riuscivo a godermi lo sport che amo di più al mondo". Poi la confessione shock: "Alle Finals , qualche giorno prima dell'operazione, ho pensato di mollare tutto - ha confessato - Allora non credevo che qualcuno mi avrebbe potuto aiutare a tornare dove avrei voluto essere. E' stato un momento molto difficile".

Il chirurgo gli aveva dato di tornare in campo ad aprile

Il chirurgo gli ha consigliato di tornare in campo ad aprile, ma lui è voluto ritornare in scena prima: "É stata la cosa migliore mi sia capitata in carriera. Non è stato normale, il medico mi aveva parlato di un rientro per la stagione sulla terra rossa. Non si aspettava di vedermi in campo a gennaio, e addirittura già per l'ATP Cup. E' stato come un miracolo". L'infortunio, ha spiegato, gli ha tolto anche motivazione. "Non credevo più in me stesso, il mio corpo mi stava impedendo di arrivare dove avrei voluto, mi sentivo impotente e mi intristiva" ha spiegato Tsitsipas che torna a Indian Wells dopo aver raggiunto i quarti di finale lo scorso ottobre, sei settimane prima dell'operazione.