Indian Wells, Fognini nella storia: superato il record di Panatta

L'esordio con vittoria per Fabio Fognini sul cemento di Indian Wells, ottenuto contro lo spagnolo Pablo Andujar, n.69 del ranking mondiale, ha portato il tennista italiano a ben 392 vittorie in carriera. Non si tratta di un traguardo qualsiasi: con questo successo, Fognini ha superato la leggenda Adriano Panatta (391 vittorie), diventando così l'azzurro più vincente di sempre. Dopo il match, il n.36 del ranking mondiale, ha dichiarato: "Voglio ringraziare tutti voi fan. Oggi è un giorno speciale, siamo entrati nella storia. Essere comparato a idoli che vedevo da piccolo in televisione fa enormemente piacere. Davvero grazie, continuate a seguirmi, io ce la metterò tutta". Il record è stato celebrato anche sul suo profilo Twitter con un post: "392! È una lunga storia... e non è ancora finita", accompagnando la frase con due cuori con i colori della bandiera dell'Ucraina e con l'hashtag #nowar. Al secondo turno di Indian Wells Fognini incontrerà il georgiano Basilashvili, nel mirino la vittoria numero 393, con l'obiettivo di arrivare al più presto a quota 400.