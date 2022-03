Indian Wells: Muguruza out al secondo turno, ok Raducanu

INDIAN WELLS - Secondo turno fatale per Garbine Muguruza ed Elina Svitolina al "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di euro che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La spagnola, ottava testa di serie, si fa rimontare da Alison Riske per 0-6 6-3 6-1 mentre la 27enne di Odessa, numero 12 del tabellone, cede 2-6 6-3 6-3 alla britannica Harriet Dart. Avanza invece Emma Raducanu, 11esima favorita del seeding, che si è imposta per 6-1 3-6 6-1 su Caroline Garcia.