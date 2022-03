Indian Wells, Opelka elimina Musetti. Forfait per Fognini

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Finisce al 2° turno l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro è stato sconfitto dall'americano Reilly Opelka (numero 17 al mondo) 6-1, 6-4 in un'ora e 7 minuti. Non c'è storia nel 1° set, il gigante americano in 26' chiude la frazione sul 6-1 con il 71% di unti vinti con la prima di servizio e 78% con la seconda. Nel secondo set l'italiano tiene botta fino al 2-2 quando Opelka gli strappa il servizio ai vantaggi e poi difende senza problemi (0 palle break concesse) il proprio turno di servizio.