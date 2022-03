Indian Wells, insulti dagli spalti: Osaka scoppia in lacrime

La sfida degli Indian Wells tra Naomi Osaka e Veronika Kudermetova, valevole per l'accesso al terzo turno del torneo, si è trasformata in un incubo per l'ex numero uno al mondo. Il match si è concluso con un netto 6-0 6-4 per la russa. Durante il primo set, dopo il break subito, la tennista giapponese è stata insultata da una donna sugli spalti. Un episodio che ha scosso la giocatrice, al punto da chiedere al giudice di sedia di buttare fuori la spettatrice e poi, in due occasioni ma senza successo, di poter parlare al microfono al pubblico. Ha potuto farlo solo alla fine: "A essere onesti, quello che è successo non mi ha davvero infastidito. Ma prima di venire qui ho visto un video di quello che era successo a Venus e Serena e se non lo conoscete, dovreste guardarlo", ha detto visibilmente provata. Il riferimento della Osaka è all'edizione 2001 di Indian Wells: Venus Williams e il padre Richard furono fischiati al loro arrivo per vedere Serena giocare la finale e la stessa Serena fu insultata per tutto il match dopo il sospetto infortunio che portò al ritiro Venus che in semifinale avrebbe dovuto affrontare la sorella. "Non ho sentito quello che la spettatrice le ha urlato - ha commentato la Kudermetova -. Ero concentrata sul mio servizio. Ma poi ho visto che Naomi ha iniziato a piangere".