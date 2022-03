Indian Wells, Zverev e Murray out al secondo turno

Sorpresa ad Indian Wells: il numero 3 del mondo Alexander Zverev è stato battuto al secondo turno dall'americano Tommy Paul. Tre settimane dopo l'esclusione ad Acapulco, dove è stato cacciato per aver colpito più volte la sedia dell'arbitro con la racchetta - comportamento punito con una mite sanzione di otto settimane di stop da tutte le competizioni, ma con la condizionale - Zverev ha perso contro Paul (n.39 del mondo) con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6 (7/2). Out anche il britannico Andy Murray, eliminato in due set dal kazako Bublik (n.33 Atp) con il punteggio di 7-6 6-3, dopo quasi due ore di partita. Il prossimo avversario di Bublik sarà il bulgaro Grigor Dimitrov.