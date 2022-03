BELGRADO - Al Master di Montecarlo, in programma dal 10 al 17 aprile, ci sarà anche Novak Djokovic. A rendere nota la notizia è stato lo stesso campione serbo, che grazie alla sconfitta di Medvedev agli Indian Wells tornerà ad essere numero uno al mondo. Djokovic ha già trionfato due volte in carriera a Montecarlo, nel 2013 e nel 2015. Dopo il torneo del principato, il serbo prenderà parte anche al torneo "casalingo", il Serbia Open, in programma a Belgrado dal 17 al 24 aprile.