Indian Wells, Berrettini vola agli ottavi: battuto Harris

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale (combined con il secondo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Il tennista azzurro, numero 6 del ranking e del seeding, dopo essersi imposto (al rientro dopo il problema agli addominali accusato ad Acapulco) in tre set sul Next Gen danese Holger Rune, ha vinto in due set con il punteggio di 6-4 7-5 contro il sudafricano Lloyd Harris, numero 32 del ranking e 30esima testa di serie. Berrettini raggiunge così gli ottavi di finale di Indian Wells.