Atp Phoenix: Musetti passa al secondo turno, Cecchinato affronta Verdasco

ROMA - Debutto con vittoria per Lorenzo Musetti nel torneo Atp 125 - con un montepremi di circa 200'000 euro - che si sta svolgendo a Phoenix, in Arizona, negli Usa. Il numero 56 del ranking e due del seeding, nella notte italiana, ha liquidato in un'ora con un doppio 6-2 l'australiano Alexei Popyrin, n.89 al mondo, qualificandosi così al secondo turno. Musetti affronterà il vincente della sfida tra l'americano Wolf e l'australiano Purcell.