Ufficiale, super tie-break in tutti gli Slam al 5° set

PARIGI (Francia) - Il Grand Slam Board ha ufficializzato la decisione congiunta di giocare il tie-break a 10 punti nel set decisivo in caso di punteggio sul 6-6. La decisione dello Slam Board si basa, come si legge nel comunicato ufficiale, sulla: "Forte volontà di creare maggiore coerenza nelle regole del gioco ai Grand Slam, e quindi migliorare l'esperienza sia per i giocatori che per i fan". Questa prova, che è stata approvata dal Rules of Tennis Committee governato dall'ITF, si applicherà a tutti gli Slam nelle qualificazioni, singolare e doppio maschile, singolare e doppio femminile. Eventi in sedia a rotelle e Junior in singolo e inizieranno all'edizione 2022 del Roland-Garros. Il Consiglio del Grand Slam prevede di rivedere il processo nel corso di un intero anno prima di richiedere qualsiasi modifica permanente delle regole.