Ucraina, numero 1 Wta: "Le giocatrici non dovrebbero essere penalizzate"

ROMA - Le giocatrici non dovrebbero essere penalizzate con l'esclusione dai tornei per colpa "di una leadership autoritaria". Lo afferma il presidente della Wta, Steve Simon, parlando alla Bbc della guerra in Ucraina e delle sue ricadute anche sul mondo dello sport. Attualmente le atlete di Russia e Bielorussia non sono autorizzate a competere con il nome o la bandiera del loro paese, né a giocare in competizioni a squadre.