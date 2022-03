Sinner dà forfait a Indian Wells: Kyrgios vola ai quarti di finale

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Forfait di Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e del seeding, si è ritirato per un problema fisico non comunicato. L'altoatesino avrebbe dovuto affrontare per la prima volta in carriera l'australiano Nick Kyrgios, numero 132 della classifica Atp, in tabellone grazie a una wild card: il 26enne di Canberra passa dunque ai quarti di finale, sul cemento californiano, senza giocare.