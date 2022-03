Indian Wells, Berrettini eliminato agli ottavi: avanza Kecmanovic

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Termina agli ottavi di finale l'avventura agli Indian Wells di Matteo Berrettini che si arrende in tre set a Miomir Kecmanovic. Dopo due ore e mezza di gioco, il tennista serbo piega il numero 6 al mondo per 3-6, 7-6, 4-6, strappando il pass per i quarti della competizione. L'azzurro stecca al servizio nel quarto game del primo set concedendo il vantaggio all'avversario che porta a casa il punto sul 6-3 in 41' di gioco. Nel secondo Berrettini rischia il break sul 5-5, resiste e allunga al tie-break dove ruba il servizio e chiude sul 7-5 portando a casa, seppur con sofferenza, il set. Nell'ultimo atto, quello decisivo, il tennista romano sfiora il break sul 3-3, per poi subirlo sul punteggio di 4-5: il serbo, numero 61 del ranking, non perdona e si prende la partita.