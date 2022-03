Indian Wells, Nadal e Rublev volano ai quarti

INDIAN WELLS (STATI UNITI D'AMERCIA) - Dopo le eliminazioni dei due italiani, Berrettini, sconfitto in tre set da Kecmanovic, e Sinner, ritiratosi prima della sfida contro Kyrgios, continua lo spettacolo a Indian Wells. Prosegue la marcia del numero quattro al mondo Rafa Nadal, che approda ai quarti del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale (combined con il secondo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Il tennista spagnolo, quarto favorito del tabellone e ancora imbattuto in questo 2022, ha avuto la meglio sul gigante statunitense Reilly Opelka, numero 17 del tabellone, con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5). Avanza anche il russo Andrey Rublev, settima testa di serie, che ha eliminato Hubert Hurkacz (numero 11) per 7-6(5) 6-4.