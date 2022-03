Atp Phoenix, Cecchinato e Musetti eliminati

Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti sono stati eliminati. Il tennista palermitano si ferma al primo turno dell'"Arizona Tennis Classic", torneo challenger Atp 125 dotato di un montepremi di 159.360 dollari in scena sul cemento di Phoenix (Arizona), negli Stati Uniti. Il siciliano, n.92 del ranking, ha ceduto per 6-4, 6-7(5), 6-3, dopo oltre due ore di lotta, allo spagnolo Fernando Verdasco. Termina al secondo turno, invece, l'avventura di Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.56 del ranking e secondo favorito del seeding, dopo aver lasciato all'esordio appena quattro game all'australiano Alexei Popyrin, n.89 ATP, nel match che valeva un posto nei quarti di finale è stato sconfitto 6-3, 6-2, in un'ora e 5 minuti di gioco, dallo statunitense J.J Wolf, n.209 ATP, in gara grazie ad una wild card.