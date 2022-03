Indian Wells, in semifinale Nadal contro Alcaraz

INDIAN WELLS - Nella prima semifinale del " BNP Paribas Open ", primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di euro che si sta disputando sul cemento californiano dell 'Indian Wells Tennis Garden , andrà in scena il derby spagnolo - nonché scontro generazionale - tra il super campione Rafa Nadal , n. 4 Atp e vincitore degli ultimi Australian Open , e la giovane promessa Carlos Alcaraz , numero 19 al mondo e da tutti designato come erede dello stesso Nadal .

Rafa ha sconfitto Kyrgios

Rafa, che non ha ancora perso in questo 2022, ha eliminato con il punteggio di 7-6 (0), 5-7, 6-4 Nick Kyrgios, che ha primo rotto la racchetta e poi battibeccato con l'attore Ben Stiller. Alcaraz ha sconfitto in due set il britannico Cameron Norrie, imponendosi 6-4, 6-3.