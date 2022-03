Indian Wells, Nadal-Alcaraz in semifinale: Kyrgios litiga con Ben Stiller

Oltre ad aver spaccato un paio di racchette, si è reso protagonista anche per un "chiudi quella ca**o di bocca" detto a uno spettatore troppo loquace (che gli è valso un punto di penalità) e pure per un battibecco con l'attore e regista Ben Stiller, presente in tribuna : "Sei bravo a giocare a tennis? E allora perché parli? Io ti dico forse come recitare?". Nel suo personale show, anche una strigliata all'arbitro di sedia: "Il tuo ca**o di lavoro è controllare il pubblico!".

Tabellone femminile

Nel tabellone femminile avanza invece la campionessa in carica, Paula Badosa, a completare la festa spagnola in California. La numero 7 al mondo non ha avuto problemi a battere la russa Veronika Kudermetova (n.24) 6-3, 6-2, che aveva vinto nei primi tre confronti. "Contro di lei stavo facendo gli stessi errori, questa volta volevo che finisse. Ho servito molto bene ed ero più aggressivo", ha commentato la 24enne, alla ricerca del secondo titolo in questa stagione dopo aver vinto il Torneo di Sydney a gennaio. Sfiderà Maria Sakkari (n.6), che non aveva mai superato gli ottavi di finale nel deserto californiano ed ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina 7-5, 6-4. L'altra semifinale vedrà la polacca Iga Swiatek contro la rumena Simona Halep.