Indian Wells, Fritz elimina Rublev: è finale. Ora Nadal o Alcaraz

Taylor Fritz è il primo finalista del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Il 24enne statunitense, numero 20 del tabellone, piega per 7-5 6-4 Andrey Rublev, settima testa di serie, in un'ora e 51 minuti di gioco e raggiunge la sua prima finale in un Masters 1000. Fritz, un solo titolo nel circuito maggiore (Eastbourne 2019) e cinque finali perse, attende ora di conoscere il suo prossimo avversario che uscirà dal derby spagnolo fra Nadal e Alcaraz.