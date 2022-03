Torneo Miami: cinque azzurri nel main draw, Seppi ci prova

MIAMI - Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del " Miami Open ", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di quasi 9 milioni di euro che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell' Hard Rock Stadium , in Florida . Quattro di loro - Berrettini , Sinner , Sonego e Musetti - sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal tedesco Alexander Zverev , mentre Fognini è invece finito nella parte alta, quella del russo Daniil Medvedev . Andreas Seppi potrebbe diventare il sesto azzurro nel main draw. É approdato al turno decisivo delle qualificazioni dopo aver battuto il ceco Tomas Machac . Domani si giocherà l'ingresso nel tabellone con l'australiano Thanaso Kokkinakis , che ha eliminato Thomas Fabbiano .

Berrettini potrebbe sfidare Sinner ai quarti

Musetti è l'unico azzurro che scenderà in campo nel primo turno, dove sfiderà Alexei Popyrin. Gli altri quattro entreranno in scena nel secondo turno. Matteo Berrettini, numero 6 del ranking e 4 del seeding, attende il vincente del match tra l'argentino Juan Manuel Cerundolo e il serbo Dusan Lajovic. Jannik Sinner, nona testa di serie e finalista lo scorso anno (stoppato da Hurkacz), aspetta il vincitore della sfida tra lo statunitense Maxime Cressy e il finlandese Emil Ruusuvuori. Lorenzo Sonego, numero 19 del seeding, debutterà contro il vincente del match tra il cinese Juncheng Shang, in tabellone grazie ad una wild card, e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Sinner potrebbe trovare negli ottavi Rublev, Berrettini invece è nell'ottavo di Opelka, coi due azzurri che potrebbero trovarsi di fronte in un ipotetico quarto. Fabio Fognini infine, numero 31 del tabellone, attende il vincitore di una sfida tra qualificati.