Tennis, Nadal costretto ai box per una frattura alle costole

Rafael Nadal sarà costretto a fermarsi per un mese e mezzo. Dopo un esaltante avvio di 2022, che lo ha visto perdere solo in finale di Indian Wells contro Taylor Fritz, il campione spagnolo dovrà restare ai box a causa di un problema fisico. Il tennista è stato sottoposto ad alcuni test a Barcellona, che hanno evidenziato una crepa in una costola. Ángel Ruiz-Cotorro, medico del tennista delle Baleari, ha spiegato la diagnosi dei test: "Rafael Nadal presenta, dopo aver eseguito i relativi test NMR e CAT, una fessura da stress del terzo arco costale sinistro avvenuto nella semifinale di sabato a Indian Wells. Il tempo stimato per il suo ritorno all'attività sportiva è di 4-6 settimane". Dopo aver appreso il risultato della diagnosi, il campione ha affermato: "Sono triste, ma tornerò per lottare il più presto possibile".