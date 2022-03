Barty, il saluto commosso del tennis: "Che classe lasciare così"

Kvitova: "Che classe lasciare il tennis così"

"Nient'altro che rispetto per te Ash Barty!!! Tutto il meglio per il tuo ritiro e congratulazioni per la tua illustre carriera!!, scrive Elina Svitolina. Mentre Karolina Pliskova ha parlato del "privilegio" di giocare contro Barty: "Congratulazioni per l'incredibile carriera Ash. È stato un privilegio condividere un campo con te. Ti auguro tutto il meglio per il tuo prossimo capitolo, ashbarty. Sentiremo la tua mancanza". Riflettendo lo stato d'animo di molti, la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova ha scritto: "Ash, non ho parole. In realtà stai mostrando la tua vera classe lasciando il tennis in questo modo meraviglioso. Sono così felice di aver potuto condividere il campo con te; il tennis non sarà più lo stesso senza di te! Ti ammiro come giocatrice e come persona. Ti auguro solo il meglio!". Tracy Austin, numero uno del mondo nel 1980, ha aggiunto: "Felice per te, Ash Barty di uscire alle tue condizioni, ma al mondo del tennis mancherà un grande campione. Adoro il tuo stile di gioco elegante e atletico e sono sempre rimasta colpita dal modo in cui ti gestisci fuori dal campo. Goditi il prossimo capitolo".

"Tennista incredibile e simpatica"

"Una tennista incredibile ma soprattutto una delle persone più simpatiche del tour. Congratulazioni ashbarty per una carriera straordinaria e buona fortuna per il futuro!", ha postato Madison Keys. La Wta ha pubblicato un tributo a Barty sul suo account Twitter ufficiale. "Per ogni ragazza che ti ha ammirato. Per ognuna di noi che hai ispirato. Per il tuo amore per il gioco. Grazie, Ash Barty per l'incredibile segno che hai lasciato in campo, fuori dal campo e nei nostri cuori". Anche l'account degli Australian Open ha pubblicato diversi tributi: "Una carriera che ha ispirato il mondo. Grazie ashbarty, per tutto. Ti auguriamo il meglio per il tuo ritiro e saremo sempre qui a tifare per il prossimo capitolo. Campionessa per sempre".