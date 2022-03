Atp Miami: Cerundolo per Berrettini, Ruusuvuori per Sinner

MIAMI - Matteo Berrettini è pronto per l'esordio nel 2° turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di oltre 8 milioni di euro che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il romano se la vedrà con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, giustiziere del serbo Lajovic con il punteggio di 6-3 7-3. Per il debutto di Jannik Sinner, testa di serie numero 9, c'è invece il finlandese Emil Ruusuvuori, 71esimo del ranking, che ha liquidato all'esordio lo statunitense Maxime Cressy per 6-3 6-2