"Nadal si è rotto così": dalla Spagna nessun dubbio

Rafa Nadal, dopo l' infortunio alle costole rimediato nella finale di Indian Wells contro Fritz , dovrà restare ai box per un mese e mezzo. Il mancino di Manacor, protagonista di un 2022 da urlo che lo ha portato a vincere il suo 21° torneo Slam, è stato fermato da un problema fisico che lo terrà fuori per un po' di settimane. Dalla Spagna, però, sembrano non avere dubbi. Secondo il sito spagnolo Punto de Break, che cita come fonte un fisioterapista del circuito, la manovra che è stata fatta al tennista maiorchino nel match contro l'americano avrebbe addirittura peggiorato la situazione.

"Ecco come si è rotto Nadal"

“La manovra fatta dal fisio che ha assistito Rafa nella semifinale - spiega il collega, che ha preferito restare anonimo -, è il classico protocollo che si mette in atto quando un giocatore parla di blocco, anche della spalla. Ma la vertebra toracica è unita alla costola attraverso una cartilagine formando una articolazione che si chiama costo-trasversaria. Ed è proprio lì che Rafa ha avuto l'infortunio. Per questo, la manovra potrebbe aver peggiorato il suo dolore". Il fisioterapista intervenuto in campo, però, ha semplicemente applicato i protocolli previsti, pertanto potrebbe essere aperto un dibattito su un'altra questione: "Il problema - come sottolineano le fonti spagnole - è che c'è davvero poco tempo quando un giocatore chiama il trainer in campo. Appena 3 minuti, ed è difficile capire in così poco tempo di cosa si tratta e come intervenire".