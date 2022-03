Wta Miami, forfait di Giorgi: out per il derby con Bronzetti

Camila Giorgi dà forfait all'ultimo momento per un problema al polso destro e salta il derby con Lucia Bronzetti al secondo turno del "Miami Open", terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.369.455 sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Bronzetti si gioca il pass per il terzo turno con l'elvetica Stefanie Voegele, n.140 del ranking, anche lei lucky loser ma ancora più fortunata dell'azzurra perché ripescata direttamente al secondo turno a seguito del forfait di Giorgi.