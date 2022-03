Miami Open, forfait di Berrettini: problema alla mano

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo Camila Giorgi anche Matteo Berrettini è costretto ad alzare bandiera bianca per l'Open di Miami, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il tennista romano è stato costretto a dichiarare forfait a causa di un problema alla mano destra. Il numero 6 al mondo e 4 del seeding avrebbe dovuto affrontare l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 20enne di Buenois Aires, numero 122 ATP.