Miami, Fognini batte Daniel in rimonta: è al 3° turno

MIAMI (Stati Uniti) - In attesa di Sinner e Sonego, è Fabio Fognini il primo azzurro a conquistare i sedicesimi di finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 dollari (7.811.919,25 euro) che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il 34enne tennista ligure, numero 34 del ranking internazionale e 31ª forza del tabellone, che cede 7-6(1) il primo set con il giapponese Taro Daniel (numero 106 al mondo e proveniente dalle qualificazioni), si è imposto in rimonta grazie al 6-2 nel secondo e al 7-6(5) nel terzo. Nel terzo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il russo Rublev, settimo al mondo e quinto nel seeding, e l'australiano Kyrgios.