Miami, Bronzetti agli ottavi senza giocare: ora c'è la Gavrilova

MIAMI (USA) - Ottavi di finale conquistati senza giocare per Lucia Bronzetti al 'Miami Open', terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.369.455. La sfida con Anna Kalinskaya che era in programma in Florida sul cemento dell'Hard Rock Stadium (la 'casa' dei Miami Dolphins, celebre squadra di football della NFL) non è infatti andata in scena perché la russa (n. 84 al mondo) si è ritirata lasciando strada alla 23enne lucky loser romagnola (n. 102 Wta). Per un posto nei quarti l'azzurra sfiderà ora Daria Gavrilova (n.249 del ranking e in tabellone con una wild card) che ha scelto di utilizzare il cognome del marito, il tennista australiano Luke Saville. La giocatrice aussie ha a sua volta beneficiato di un ritiro: la ceca Katerina Siniakova (n.53 Wta), ha abbandonato il match sotto 6-0 1-0. Non ci sono precedenti tra la romagnola e la 28enne nata a Mosca, che a fine agosto 2017 ha raggiunto la 20esima posizione della classifica mondiale come best ranking. Altri risultati di terzo turno: Osaka (Jpn) b. Muchova (Cze) per rit.Collins (Usa, 9) b. Zvonareva (Rus) 6-1 6-4 Sasnovich (Blr) b. Begu (Rou) 7-5 6-7(4) 6-4 Bencic (Sui, 22) b. Watson (Gbr) 6-4 6-1 Azarenka (Blr, 12) b. Alexandrova (Rus) 6-2 2-6 7-6(5).