Torneo Miami, Tsitsipas batte Wolf e si qualifica per il terzo turno

MIAMI - Vince Stefanos Tsitsipas al secondo turno del " Miami Open ", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022 ) dotato di un montepremi di circa 9 milioni di € che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell' Hard Rock Stadium , in Florida . Non è stato affatto facile contro l'ottimo J.J. Wolf , 23enne dell' Ohio che si è fatto apprezzare parecchio: alla fine ha avuto la meglio il greco che si è imposto con un 6-4, 6-7 (5), 6-1 e ora affronterà un altro duro scontro con l'australiano Alex De Minaur .

Medvedev ha sconfitto Murray

Prima Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, aveva superato lo scozzese Andy Murray, in tabellone con una wild card, per 6-4 6-2. Oggi tornano in campo per il terzo turno Jannik Sinner e Fabio Fognini: l'altoatesino sarà impegnato nella sfida con lo spagnolo numero 19 del ranking mondiale Pablo Carreno Busta; il ligure affronterà Nick Kyrgios.