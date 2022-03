Miami, Sinner da urlo: che rimonta contro Carreno-Busta!

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Straordiaria vittoria di Jannik Sinner al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il tennista azzurro ha disputato un match incredibile contro Carreno-Busta, superando l'avversario in tre set dopo oltre tre ore di gioco. Una vittoria ottenuta grazie alla caparbietà e alla tenacia che ha permesso all'altoatesino di non mollare mai e rimanere aggrappato al match con le unghia e con i denti.

Sinner, rimonta super contro Carreno-Busta

Sotto di un set, l'italiano ha dovuto annullare il primo match point rimettendo poi in parità la sfida. Lo spagnolo si spinge poi fino al 5-2 nel terzo. Ma sul 30-0 per l'avversario, Sinner mostra tutta la propria forza: annulla altri quattro match point e vola agli ottavi dove sfiderà l'australiano Kyrgios, giustiziere dell'altro italiano, Fabio Fognini. A Indian Wells la sfida tra i due era saltata per il ritiro dell’altoatesino a causa dell'influenza. È la terza volta quest'anno che il 20enne di Val Pusteria vince dopo aver annullato match point, la seconda in questo torneo (aveva superato il finlandese Emil Ruusuvuori annullando tre match point), la sesta in carriera.