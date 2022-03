Miami, tutto facile per Swiatek: Brengle ko

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - La futura numero uno al mondo Iga Swiatek (dopo il ritiro di Ashleigh Barty sarà lei a guidare la classifica Wta) supera agevolmente il terzo turno del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida, e approda agli ottavi di finale. Tutto facile per la tennista polacca che ha liquidato ai sedicesimi la statunitense Madison Brengle con il punteggio di 6-0, 6-3. La testa di serie numero due del torneo per accedere ai quarti dovrà superare un'altra americana, Cori Gauff, 14ª del seeding. Agli ottavi anche la ceca Petra Kvitova, numero 28 del tabellone, vincente per 7-5, 6-1 sulla statunitense Lauren Davis.