Miami, Azarenka annuncia: "Mi prendo una pausa. Non avrei dovuto giocare"

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - A poche ore di distanza dal ritiro nel terzo turno del Miami Open, Victoria Azarenka, attraverso una nota ufficiale, ha voluto annunciare la sua volontà di prendersi una pausa: "Non avrei dovuto giocare. Le ultime settimane sono state molto stressanti a livello personale. L'ultima partita é stata dura, ma volevo scendere in campo davanti a questo grande pubblico perché mi aiutasse a superare questa partita. Volevo giocare ma è stato un errore". L'ex numero uno del mondo ha alzato bandiera bianca sul 6-2, 3-0 per la ceca Linda Fruhvirtova, 16 anni e 279ª al mondo.

Azarenka si prende una pausa dal tennis

Per la bielorussa è un periodo complicato, tanto che era scoppiata in lacrime a Indian Wells per via della situazione del suo Paese nella guerra in Ucraina, cancellandosi anche dai social. Una situazione complicata che gli ha tolto la lucidità necessaria per pensare al campo. "Spero di prendermi una pausa e poter tornare", ha concluso la Azarenka congratulandosi poi con la sua avversaria.