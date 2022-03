MILANO - Prosegue il cammino di Daniil Medvedev al torneo Atp Masters 1000 di Miami, sul cemento americano. Il tennista russo, numero 1 del seeding, si qualifica per gli ottavi di finale grazie alla vittoria in due set sullo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-3, 6-4. Medvedev in caso di approdo in semifinale tornerà lunedì al numero 1 del ranking Atp scalzando di nuovo il serbo Novak Djokovic.