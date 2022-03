Torneo Miami, Lucia Bronzetti ko agli ottavi: passa la Gavrilova

MIAMI - Si conclude negli ottavi, e non senza rimpianti, il cammino di Lucia Bronzetti al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi di circa 9 milioni di euro, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La 23enne di Villa Verucchio, che comunque da lunedì sarà fra le prime 100 al mondo, si arrende all'australiana Daria Gavrilova, che ha scelto di utilizzare il cognome del marito, il tennista australiano Luke Saville, per 5-7 6-4 7-5. La Bronzetti, nel terzo e ultimo set, era andata a servire per il match sul 5-3 ma si è fatta strappare la battuta.