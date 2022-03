Torneo Miami, Paula Badosa si qualifica per i quarti 

MIAMI - Negli ottavi di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi di crica 9 milioni di € che si sta disputando sui campi in cemento della Florida, Paula Badosa ha avuto la meglio sulla 16enne wildcard ceca Linda Fruhvirtova al termine di una dura battaglia. La numero 5 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-3. Per un posto in semifinale l'iberica se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, 16esima forza del seeding, che ha beneficiato sul 6-0 in proprio favore del ritiro dell'ucraina Anhelina Kalinina.