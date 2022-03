La frase di Sinner su Kyrgios che ha indispettito Fognini

ROMA - Il prossimo ostacolo sul percorso di Jannik Sinner a Miami è l'australiano Nick Kyrgios (match valido per gli ottavi di finale in programma oggi alle 18.20). Ed è una sfida che stimola moltissimo il giovane azzurro, come ha confermato il diretto interessato: "Non ci ho mai giocato contro, né mi sono mai allenato con lui. Quanto sia forte lo sappiamo, l'ho visto qualche giorno fa in spogliatoio e ci siamo augurati di vincere i nostri match per poterci finalmente sfidare".