Torneo Miami, Alcaraz vola ai quarti: Tsitsipas ko in due set

ROMA - Continua a stupire il talento spagnolo Carlos Alcaraz che approda ai quarti di finale agli Open di Miami superando in due set il numero 5 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Rimonta la prima frazione da 2-5 e chiude 7-5 6-3. Nei quarti giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic che ha eliminato in tre set lo statunitense Taylor Fritz (vincitore 10 giorni fa a Indian Wells su Rafael Nadal) con il punteggio di 3-6 6-1 6-4. Alcaraz ha saputo arginare uno Tsitsipas consapevole e preparatissimo, che ha offerto un inizio di partita stellare, per poi superarlo di slancio a suon di giocate mozzafiato. Una prestazione del murciano apparsa impressionante, per brillantezza e solidità.