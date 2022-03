MIAMI - Sarà Naomi Osaka ad affrontare Belinda Bencic in semifinale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combinato con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi di circa 9 milioni di €, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La giapponese, ex numero uno del mondo e oggi 77esima nel ranking Wta, ha travolto per 6-2 6-1 Danielle Collins, nona testa di serie. Oggi in programma gli ultimi due quarti di finale: Badosa-Pegula e Kvitova-Swiatek.