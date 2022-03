Thiem, quanta sfortuna: "Non sto bene, sono positivo al Covid"

ROMA - Continua la sfortuna per Dominic Thiem, appena rientrato in campo dopo un lungo infortunio e costretto nuovamente a fermarsi per il Coronavirus. Il tennista austriaco, che ieri è finalmente tornato a giocare nel torneo Challenger di Marbella (sconfitto in due set all'esordio da Cachin), si è sentito male in albergo ed è risultato positivo al Covid, come lui stesso ha raccontato su Instagram: "Sembra che ultimamente le buone notizie non durino a lungo - scrive Thiem - la scorsa notte, dopo cena, ho iniziato a sentirmi male e non ho passato una buona notte. Dopo aver sviluppato sintomi lievi questa mattina ho deciso di fare un test, che è risultato positivo al Covid-19. Ora devo aspettare e vedere come si sviluppa. Vi terrò aggiornati. Grazie a tutti in anticipo per il vostro supporto".