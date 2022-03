Miami, Sinner si infortuna: arriva il ritiro con Cerundolo

MIAMI (Stati Uniti) - Termina ai quarti l'avventura di Sinner a Miami, l'azzurro è costretto a ritirarsi nella sfida contro Cerundolo dopo appena cinque game del primo set. Nei quarti del torneo, il tennista italiano abbandona il match dopo appena 23' di gioco a causa di un problema fisico e per l'argentino si spalanca la strada delle semifinali. L'incontro è terminato sul 4-1 per il numero 103 del circuito che nell'intervista post partita ha provato a spiegare: "Sul 3-1, 30-0, ho visto che Jannik si è piegato ma pensavo fosse solamente stanco". Vesciche ai piedi il probabile motivo del ritiro per il 20enne di Sesto Pusteria, finalista lo scorso e fermato sul più bello solo da Hurkacz.