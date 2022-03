Atp Miami, Bolelli e Fognini eliminati nel doppio in semifinale

MIAMI (Stati Uniti) - Nel torneo di doppio del Miami Open il duo azzurro composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini esce di scena in semifinale. Il 36enne di Budrio, numero 21 del ranking di doppio, e il 34enne di Arma di Taggia, numero 46 del ranking di specialità, sono stati sconfitti per 6-1, 3-6 (10-5) dall’olandese Wesley Koolhof (numero 17 atp doppio) e dal britannico Neal Skupski (numero 16 Atp doppio), dai quali erano già stati battuti anche un paio di settimane fa al primo turno degli Indian Wells. Primo set senza storia, con un break doppio e un pesantissimo 6-1 incassato in appena 26' di partita. Nel secondo parziale Fognini tenta di alzare il livello ed è decisivo nel break dell'ottavo game che produce l'allungo decisivo per il 6-3. Si va al long tie-break, vinto però per 10-5 dalla coppia formata dall'olandese e dal britannico dopo un'ora e 15' di gioco.