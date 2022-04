Miami Open, Ruud batte Cerundolo e si prende la finale

MIAMI (USA) - È Casper Ruud il primo finalista del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. Dopo aver ribaltato il pronostico nei quarti contro il tedesco Alexander Zverev, il norvegese (testa di serie numero 6) nella prima semifinale ha battuto in due set (6-4, 6-1) l'argentino Francisco Cerundolo (che nel turno precedente era stato agevolato dal ritiro dell'azzurro Jannik Sinner). Ora Ruud aspetta di conoscere l'avversario da sfidare per il titolo, che uscirà dallo scontro tra il polacco Hubert Hurkacz (ottava testa di serie e giustiziere nei quarti del numero 1 del tabellone, Daniil Medvedev) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (che nel suo quarto di finale ha sconfitto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6).