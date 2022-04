Miami, Alcaraz doma Hurkacz: è finale contro Ruud

MIAMI (Stati Uniti) - Carlos Alcaraz batte il campione in carica e raggiunge la finale del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo si è imposto per 7-6(5), 7-6(2) in 2 ore contro il polacco Hubert Hurkacz in un match combattuto ed emozionante: la chiave è stata la rimonta sotto 5-3 nel 1° set vinto poi al tie-break, nel 2° invece Alcaraz ha salvato due palle break prima di dominare il 2° tie-break. Alcaraz si candida a diventare il terzo giocatore più giovane a vincere un titolo a questo livello, dietro solo a Michael Chang (1990, Toronto) e Rafael Nadal (2005, Monte Carlo). Ad affrontare il fenomeno spagnolo sarà il norvgese Casper Ruud che ha archiviato la pratica Francisco Cerundolo.